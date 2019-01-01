M'Gladbach ve Hoffenheim Kaan Ayhan'ın peşine düştü

Bundesliga'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için iki kulüp devreye girdi.

savunmacısı Kaan Ayhan, bu sezon ortaya koyduğu performansla taliplerini çoğalttı.

Sport Bild'in haberine göre; Borussia M'Gladbach ve , 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Fortuna Düsseldorf ise Kaan Ayhan için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Bu sezon 'da 22 maçta görev alan Kaan Ayhan savunmadaki başarısının yanı sıra 4 de gol atarak takımına katkı vermişti.

Kaan Ayhan'ın adı sezon başında Beşiktaş ve ile de anılmıştı.