M'Gladbach ve Hoffenheim Kaan Ayhan'ın peşine düştü
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AA
Fortuna Düsseldorf savunmacısı Kaan Ayhan, bu sezon ortaya koyduğu performansla taliplerini çoğalttı.
Sport Bild'in haberine göre; Borussia M'Gladbach ve Hoffenheim, 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.
Fortuna Düsseldorf ise Kaan Ayhan için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
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Bu sezon Bundesliga'da 22 maçta görev alan Kaan Ayhan savunmadaki başarısının yanı sıra 4 de gol atarak takımına katkı vermişti.
Kaan Ayhan'ın adı sezon başında Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.