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K. Ayhan

M'Gladbach ve Hoffenheim Kaan Ayhan'ın peşine düştü

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Bundesliga'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için iki kulüp devreye girdi.

Fortuna Düsseldorf savunmacısı Kaan Ayhan, bu sezon ortaya koyduğu performansla taliplerini çoğalttı.

Sport Bild'in haberine göre; Borussia M'Gladbach ve Hoffenheim, 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Fortuna Düsseldorf ise Kaan Ayhan için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor. 

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Bu sezon Bundesliga'da 22 maçta görev alan Kaan Ayhan savunmadaki başarısının yanı sıra 4 de gol atarak takımına katkı vermişti.

Kaan Ayhan'ın adı sezon başında Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı. 

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