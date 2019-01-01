Mevlüt Erdinç resmen Fenerbahçe'de

Sarı lacivertliler, 32 yaşındaki golcüyü bedelsiz olarak kadrosuna katarken 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminin bitimine günler kala 'den forvet bölgesine bir takviye daha geldi.

Fenerbahçe, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

M E V L Ü T E R D İ N Ç. 👊



👉 https://t.co/MjxlKWuac8 pic.twitter.com/OErhHcDQSx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2019

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada tecrübeli golcünün transferini şu ifadelerle duyurdu:

"Kulübümüz, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Mevlüt Erdinç'e Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Geçtiğimiz sezon 12 gol attı

Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Erdinç, çıktığı 24 Süper Lig maçında 12 gol, 3 asistlik bir performans gösterdi.

Kariyerine 'nın Sochaux kulübünde başlayan Mevlüt Erdinç, Paris Saint Germain, , Saint Etienne ve gibi takımlarda forma giydi.

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Erdinç, 2006-07'de Sochaux ile 2009-10 sezonunda ise PSG formasıyla Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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