Mevcut turnuvada bir ilk… Portekiz maçı öncesinde İspanya teknik direktörüne müjdeli haber

İspanya milli takımı, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde 3 oyuncuyu kadroya geri kattı.

İspanya Milli Takımı, yarın Pazartesi günü Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası son 16 turu maçı hazırlıkları kapsamında Cotton Bowl Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, antrenmanın en dikkat çekici gelişmesi, Nico Williams'ın takım antrenmanlarına geri dönmesi oldu. Athletic Bilbao'nun kanat oyuncusu, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yaptı; bu da Luis de la Fuente'nin Portekiz maçında 26 oyuncunun tamamını kadroda kullanabileceği anlamına geliyor.

Bu, bu Dünya Kupası turnuvasında teknik direktörün tüm oyuncularını kadrosunda bulundurduğu ilk kez olacak.

Bununla birlikte, tüm işaretler kadroda yer alacağını gösterse de, Niko Williams fiziksel olarak ilk 11'de oynamaya henüz hazır değil.

Fiziksel sorunlar yaşayan diğer iki oyuncu, Victor Muñoz ve Jérémy Pino da kadroda yer alacak.

Antrenman seansı sırasında, Dallas ve Teksas’ın büyük bir bölümünü etkileyen şiddetli bir sıcak dalgası yaşandı.