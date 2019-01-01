Metin Şen kimdir? Metin Şen neden istifa etti?

Fenerbahçe yönetimindeki görevinden ayrılan Metin Şen kimdir?

Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen, sarı-lacivertli kulüpteki görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.

Metin Şen kimdir?

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in oğlu olan Metin Şen, 20 Ocak 1970 tarihinde 'da dünyaya geldi.

Metin Şen, University of Northhampton Kimya Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Maga Deri’de 1986 – 1987 yılları arasında Ürün Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

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1990-2013 yılları arasında, havacılık ve enerji sektöründe çeşitli şirketlerde Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olarak görev yapmıştır.

Şen, 2013 yılından itibaren Dine Restaurant Gıda ve Turizm İşl. İth. İhr. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve 2017 yılından itibaren de Sensino İnternet ve Bilişim Hizmetleri Pazarlama A.Ş.’de Kurucu Ortak olarak görev yapmaktadır.

Öte yandan Metin Şen, kurucuları arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da bulunduğu 1907 Fenerbahçe Derneği'nde yönetim kurulu üyesi görevini sürdürüyor.

Metin Şen neden istifa etti?

Metin Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada istifa kararının sebebini şöyle açıklamıştı: "Benim yönetim anlayışım, ekip çalışması neticesinde kararların tartışılarak alınması ve uygulanmasıdır. Görev süremde bu anlayışı göremediğim gibi, gelecek dönemlerde de bu anlayışın devam edeceğine, yapılanma ve reformları hayata geçirmede şahsım adına bir yönetim kurulu üyesi olarak daha fazla bulanamayacağıma inanıyorum. Daha evvelki dönemlerde de dile getirdiğim üzere, ortada bir başarısızlık varsa, bu başarısızlıkta katkısı olanların bir özeleştiri yapması gerektiğini savundum. Her ne kadar karar mekanizmalarında gerektiği gibi yer almasam da bir yönetim kurulu üyesi olarak alınan kararlarda herkes kadar benim de payımın olduğunu düşünüyorum. Tüm bunların ışığında, üzülerek Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundaki görevimden ayrılmamın doğru olacağını düşünüyor ve bu asil görevden istifa ettiğimi açıklamak istiyorum."