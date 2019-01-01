Metin Akyüz: Tek sorumlu Yiğiner değil

MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Vekili Metin Akyüz, kulübün ekonomik ve sportif açıdan yaşadığı zorluklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Vekili Metin Akyüz, ekonomik ve sportif açıdan yaşadıkları zor günlerin tek sorumlusunun başkan Mehmet Yiğiner ve yönetimi değil, tüm Ankara olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 9. haftası sonunda topladığı 9 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulu, 31 Ekim Perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi basın toplantısı düzenledi.

Tandoğan Tesisleri'ndeki toplantıda yönetim adına konuşan başkan vekili Metin Akyüz, Ankara'nın sahip çıkmadığını ve yerden yere vurduğunu öne sürdüğü kulüp başkanı Mehmet Yiğiner'e destek vermek için bir araya geldiklerini belirtti.

"Göreve geldiğimizde futbolculara, üçüncü şahıslara, firmalara, amatör branş sporcularına 75 milyon dolar civarında borcumuz bulunmaktaydı" diyen Akyüz, şöyle konuştu:

"Kulübümüz bu borçlar nedeniyle kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bırakın kulübü yönetmek için talip olmayı, kapısından dahi kimse geçmiyordu. 2012'nin temmuz ayında genel kurulunu 33 kişiyle yapan bir kulüp haline gelmişti. 7 yıldır kulübümüzün devamlılığını sağlamak ve futbol takımımızın Süper Lig'de mücadele etmesi için gece gündüz demeden tüm enerjimizle çalıştık. Camiamızın da birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, her zaman destek vererek kulübünün yanında olması sebebiyle birçok zorluğu aşarak 2 şampiyonluk elde ettik. 4 sezon arka arkaya mali ve sportif kriterleri tamamlayarak ulusal lisans aldık."

Kulübü zor günlerinden Süper Lig'e çıkardıklarını vurgulayan Akyüz, "Kaos yaşıyorsak tek sebebi Mehmet Yiğiner, yönetimi veya taraftar değil, bunun sebebi tüm Ankara'dır. Ankara, Ankaragücü'ne sahip çıkmak zorunda. Maçlara kaç milletvekili geliyor? Aylin Nazlıaka, Emrullah İşler ve Erkan Haberal haricinde milletvekilli göreniniz, tanıyanınız var mı? Diğer illerde maçlara gidiyoruz. Herkes takımına destek veriyor. Niye Ankaragücü'ne sahip çıkılmıyor?" serzenişinde bulundu.

Yönetimin hırsızlıkla itham edildiğini anlatan Akyüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanki kulübün kasasında milyonlarca dolar vardı da onu yedik. Bunların hepsi hayal ürünü. 2013 yılından bugüne kadar 6 tane genel kurul yaptık. Bu genel kurullarda ikinci bir aday yönetime talip olmadı. Hatta Mehmet Yiğiner aday olmadığı halde genel kurul üyeleri tarafından aday gösterilerek başkan seçildi. Biz buraya kadar getirdik. Bundan daha ileri götürecek arkadaşlara kongre var. Bunun dışarıda kavgası edilmemeli. Bu kapı herkese açık. Kimseyi ötekileştirmedik. Herkes aday olabilir. Adaylık için gerekli prosedürü bilmek lazım. Bunların hiçbirini yerine getirmeden sanki Ankaragücü yönetimiyle bir şekilde farklı uğraşlarla, şekillerle... Yani siyaseten mi diyeyim? Bazı şeyleri de söyleyerek birilerini rencide etmek istemiyorum. Burası Ankaragücü, burası siyasetin üstünde olan bir yer. İçimizde AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili hatta HDP'li arkadaşlarımız var. Burada siyaset yapmıyoruz. Siyaset üzerinden kimseye prim vermek de istemiyoruz. Arkadaşlar gidiyor, siyasi parti liderlerini geziyor. Burası siyasetin ocağı değil. Delegeler her şeyi görüyor."

"Hakir gördüler. Çiçek Abbas dediler"

Akyüz, aynı zamanda Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı olan Mehmet Yiğiner hakkında yapılan eleştirilerle ilgili olarak, "Hakir gördüler. 'Çiçek Abbas' dediler. O filmi bir daha seyretsinler. Bir Şakir'e, bir de Çiçek Abbas'a baksınlar. Ben Çiçek Abbas olmaya razıyım." şeklinde konuştu.

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Ankaragücü'ne kayyum atanmaması için kulübü 75 milyon dolar borçla aldıklarını dile getiren Akyüz, "Geçen sezon çok iyi bir takım kurduk. Ne hikmetse birden teklemeye başladık. Sivas'ta bir deklarasyon yedik. Ankaragücü'nün 11 milyon avrosunu çaldılar. Sisteme onu soktular, bunu yaptılar. Bunları kamuoyuna nasıl açıklayacağımızı bilemedik. Malatya, Sivas, Gaziantep, Kayseri, Karabük, Eskişehir... Bu takımlar incelendiği zaman altından yine aynı menajer grubu çıkacak. Aynı insanlar çıkacak. Futbolu başka bir borsaya sokmamaları lazım. Şu an kulüp öyle bir yere geldi ki ekonomik bakımdan dengeler oturdu. Borçlar yapılandırıldı ve borcumuzun ne olduğunu biliyoruz. Diğer kulüplere bakarsak Ankaragücü'nün önünde dağlar yok. Şu an Ankaragücü'nün borcu 40 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

"Yiğiner'in Ankaragücü'nden bir tek lira alacağı yok"

Akyüz, çifte standarda maruz kaldıklarını savunurken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başka kulüplere belediyelerden, devlet kurumlarından verilen desteklerin hiçbiri kulübümüze yapılmadı. Bunu dile getirdik, yalnızlığımızı anlattık, 'Neden destek alamıyoruz?' dedik. Bankalar Birliğinin borç yapılandırma işlemleri için ilk başvuran kulüp olmamıza rağmen hala bekletiliyoruz. MKE'den 2 sezondur ekonomik tedbirler gerekçesiyle sponsorluk desteği alamıyoruz. Rakiplerimiz ise isimlerinin başına yeni yeni isimler ekleyerek sürekli ve büyük tutarda destekler almaktadırlar. Var olan desteklerini ise her sezon artırmaktadırlar. Futbolculara, maçı dışında prim borcumuz yok. Futbolcu ailesine 110 milyon lira borcumuz var. Bunun içinde söylediğimiz 11 milyon avro da var. Vergi borcumuz 30, SGK borcumuz ise 15 milyon lira. Üçüncü şahıslara 60 milyon lira, esnaf ve personele de 5 milyon lira civarında bir borcumuz var. Ayrıca Fibabanka'ya 30 milyon lira borcumuz var. Bunun da TFF'de karşılığı var. Hak edişimiz var. Mehmet Yiğiner'in Ankaragücü'nden bir tek lira alacağı yok. Ödediklerinin tamamı bağıştır. Geçmiştekiler de dahil kimi yöneticilerin alacakları var. O da 1 milyon lirayı geçmez."