Futbolu bırakma kararı alan Mesut Özil, günümüz El Clasico'larının etkisini ve duygusunu kaybettiğini düşünüyor.

Mesut Özil emekli oldu

Cristiano Ronaldo ile çok iyi anlaştığını söylüyor

Barcelona'yı yenmenin kendi döneminde daha zor olduğunu düşünüyor

NE OLDU? Başakşehir forması giyen Mesut Özil, 34 yaşında futbolu bıraktı. Marca'ya konuşan Özil kariyeri hakkında özel açıklamalar yaptı.

NE SÖYLENDİ? Mesut Özil, Marca'ya şunları söyledi: "Benim için tüm zamanların en iyisi olan Cristiano Ronaldo ile oynamak çok eğlenceliydi. İkimiz çok iyi anlaştık. Neredeyse hiç başarısız olmayan bir futbolcuya pas vermek, bana verilen bir hediyeydi."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Mesut Özil, günümüz El Clasico'larının etkisini ve duygusunu kaybettiğini düşünüyor: "Günümüz El Clasico'larının etkisini ve duygusunu kaybettiğini düşünüyorum. Benim oynadığım dönem Barcelona'yı yenmek orgazm gibiydi. Çünkü inanılmaz zor maçlardı. Ayrıca 2010'da La Liga'da aldığımız 5-0'lık mağlubiyetin sahadaki en büyük kabuslarımdan biri olduğunu söyleyebilirim."