Mesut Özil'den şok eden Fenerbahçe itirafı! 'İzin vermediler'

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü eski yıldızı Mesut Özil'den çok önemli açıklamalar geldi.

Real Madrid ve Arsenal gibi dünya devlerinin formasını giyen Mesut Özil, daha sonra Türkiye'nin yolunu tutarak çocukluk aşkı Fenerbahçe'de oynama hayalini gerçekleştirmişti.

Ardından Başakşehir'de oynayarak 2023 yılının mart ayında emekli olmuş ve futbolu bıraktığını resmen açıklamıştı. Mesut, katıldığı canlı yayında futbol kariyerine ve Fenerbahçe'ye dair önemli konulara değindi.

'Fenerbahçe'de bu yüzden oynadım'

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna yanıt veren Özeil, "Fenerbahçeli olmak hayalimdi o da gerçek oldu. Galatasaray'ı da son yıllarda oynadığı futboldan dolayı tebrik ediyorum" cevabını verdi. Özil ardından futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini ancak bunun neden gerçekleşmediğini şu sözlerle anlattı: "Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istemiştim. Fenerbahçe'de oynama sebebim bu yüzdendi ama izin vermediler. Sonrasında zaten Başakşehir'e gittim ardından da çocuğum dünyaya geldi futbolu bıraktım, iyi ki de bırakmışım."

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Arda Güler açıklaması

Real Madrid'de forma giyen millî futbolcu Arda Güler hakkında da konuşan Mesut Özil, "Şuan futbola baktığımda çok keyif almadığım bir dönemdeyim, benim dönemimde büyük isimler vardı, ama şu an Arda Güler'i kendime benzetiyorum. Arda Güler, Kenan Yıldız gibi yeteneklere sahip çıkmamız lazım. Kötü de oynasalar iyi de oynasalar milleti arkasında olduğu zaman başaramayacakları şey yok" dedi.

Milli takım sözleri

Neden Türk Milli Takımı'nı seçmediğinin sorulması üzerine ise Mesut Özil, "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Ancak her şey anlatıldığı gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu. Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı" sözlerini sarf etti.

'Türklüğümüzü saklamadık'

Türklüğünü hiçbir zaman saklamadığının da altını çizen eski 10 numara, "Benim dedem Almanya'ya ilk gidenlerden. Dil yok, aile yok, para yok. Yalnızsın, çalışıyorsun, evlatlarını alıyorsun onlar evleniyor. Bir işçi ailesi olarak köşeye atılıyorsun. Dili öğrenmesi zordu ama hiçbir zaman Türklüğümüzü saklamadık" diye konuştu.

'Kusura bakma Real Madrid istiyor'

2010 yılında 18 milyon euro karşılığında Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil, Madrid dışında gelen teklifleri de açıkladı. Özil, "Beni PSG istiyordu, Bayern Münih istiyordu. Madrid'e gitmeden önce Arsene Wenger aramıştı ama 'Kusura bakma Real'den teklif geldi, oraya gideceğim' dedim. Ama ayrılırsam Arsenal'e geleceğimi söylemiştim ona. Zaten öyle de oldu" diyerek sözlerini noktaladı.