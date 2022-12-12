Mesut Özil, Bukayo Saka'ya mesaj gönderdi: "Gelecek sizin"

Arsenal'ın eski yıldızı Mesut Özil, İngiltere formasıyla 2022 Dünya Kupası'na veda eden Bukayo Saka'yı övdü.

İki oyuncu aynı takımda forma giydi

Mesut Özil'den Saka'ya ve İngiltere'ye destek geldi

2022 Dünya Kupası'nı takip ediyor

NE OLDU? İngiltere ile Fransa arasında oynanan 2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde tüm gözler Kylian Mbappe'nin üzerindeydi. Fakat Bukayo Saka da turnuva boyunca ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Arsenal'ın eski yıldızı Mesut Özil'den Saka'ya övgü geldi.

NE SÖYLENDİ? Mesut Özil, Twitter hesabından şunları söyledi: "İngiltere için mahcup olmanıza gerek yok. Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergilediler, Mbappe'ye karşı iyi savunma yaptılar ancak Fransa her zamanki gibi çok etkiliydi. Kardeşim Bukayo Saka da harika bir maç çıkardı, gelecek sizin."

BÜYÜK RESİM: Saka, Fransa karşısındaki performansını turnuva boyunca sergiledi. İran'a karşı iki muhteşem gol kaydederken son 16 turunda Senegal karşısında da fileleri havalandırdı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SAKA İÇİN SIRADA NE VAR? Arsenal'ın oyuncusu şimdi Katar'dan ayrılıp 26 Aralık'ta West Ham'a karşı Premier Lig sahnesine çıkacak.