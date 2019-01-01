Mesut Özil'e saldırı olayının perde arkası ortaya çıktı

Eşiyle birlikte gasp edilmeye çalışılan Mesut Özil'e yapılan saldırının detayları ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Mesut Özil ile eşi yolda bıçaklı bir saldırıya uğramış ve takım arkadaşı Kolosinac'ın yardımıyla olaydan yara almadan kurtulmuştu.

TRTSpor yorumcusu Serkan Akkoyun, olayın perde arkasını anlattı:

Saldırganlar Kolasinac'ı daha önceden takip ediyorlar. Kolasinac'ın yeni bir saat aldığını biliyorlar ve bunu gasp etmek için plan yapıyorlar. Mesut Özil de Kolasinac'tan bir paket almak için eşiyle birlikte evinin önüne doğru gidiyor. Bu sırada Kolasinac'ı takip eden bıçaklı 2 saldırgan hem hem Boşnak oyuncuya hem de Mesut'a saldırıyor. Kolasinac o sırada arabada değil ve saldırganlara karşı koymaya çalışıyor. Mesut da araçta bulunan eşi Amine'yi korumak ve uzaklaştırmak için araçta kalıyor.

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Daha sonra Mesut ve Kolasinac araca binip, 10 dakika mesafedeki tanıdık Türk lokantasına doğru kaçıyor. Yolda restorana haber verip yardım istiyorlar. Bu sırada 2 saldırgan motorla peşlerinden gelmeye devam ediyor.

Restoranın önüne geldiklerinde içeridekiler yardıma gelince motorlu saldırganlar kaçmak zorunda kalıyor. Daha sonra da polis geliyor. Mesut ve Kolasinac iyiler ancak araçta bulunan Amine Gülşe büyük korku yaşamış ve olayın şokunu uzun süre atlatamamış.