Mesut Özil'e Manchester United çağrısı

Paul Scholes, Kırmızı Şeytanlar'ın Mesut Özil'i transfer etmesi gerektiğine inanıyor.

, Mesut Özil için olası bir seçenek olabilir mi?

İngiliz devi Manchester United efsanesi Paul Scholes, BT Sport'a yaptığı açıklamada Kırmızı Şeytanlar'ın Mesut Özil gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Scholes, 'de gözden çıkarılan Özil'in Manchester United'a fayda sağlayabileceğini dile getirirken, "Manchester United, Mesut Özil gibi takımın bütünlüğünü sağlayacak bir oyuncuyu kadrosuna katabilir. Özil, kariyeri boyunca ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu kanıtlamış biri. Kısa vadede oldukça yararlı olabilir. Onun vereceği karara bağlı" şeklinde konuştu.

Son lig ve Avrupa maçında kadroda yer almayan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda takımda kalacağını ve sözleşmesini tamamlayacağını açıklamıştı.