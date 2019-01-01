Mesut Özil'e iki MLS takımı talip oldu

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'e MLS ekiplerinden DC United ve Inter Miami'nin talip olduğu iddia edildi.

'da kötü günler geçiren ve devre arasında ayrılacağı iddia edilen Mesut Özil'in ismi 'nin gündemindeydi. İngiliz basınında ise Arsenal'ın oyuncunun 350 bin pound'luk haftalığının bir bölümünü ödeyerek onu Fenerbahçe'ye kiralayabileceği öne sürülmüştü.

Ancak The Guardian başka bir iddia ortaya attı ve Arsenal'da mutsuz olan Mesut'un ara transferde 'de futbol oynayacağını bildirdi.

Haberde Mesut'a ekiplerinden DC United ve Miami'nin talip olduğu ve Mesut'un iki kulüp arasında tercih yapacağı belirtildi.