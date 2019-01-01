Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi!

Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı saldırganlar tarafından gasp edilmek istendi...

forması giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac, Londra'da bir Türk restoranının çıkışında ellerinde bıçak olan iki soyguncunun saldırısına uğradı.

İki oyuncu da olayı yara almadan atlatırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kolasinac'ın Mesut Özil arabasının içindeyken saldırganları savuşturduğu görüldü.

Sead Kolasinac'ın Mesut Özil'in yardımına koştuğu ve bıçaklı saldırgana karşı koyduğu anlar 😱pic.twitter.com/D3Qj7LIuQX — Goal (@GoalTurkiye) July 25, 2019

Polis ekipleri kısa süre içinde olay yerine gelirken, Mesut ve Kolasinac'tan olay hakkında bilgi aldı ve yakın binalardaki güvenlik kameralarına ait görüntüleri aldı.

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Öte yandan Daily Mail'e konuşan bir görgü tanığı, olayı şöyle anlattı: "Korkunç bir olaydı. Mesut'un arabası kapısı açık bir halde duruyordu. Motorsikletli saldırganlar kasklarını çıkarmadan saldırıya geçtiler. Mesut restorana sığındı, onu yakalasalardı neler olurdu düşünmek istemiyorum. Daha sonra restoran çalışanları dışarı çıkarak saldırganları uzaklaştırdı. Çok garip bir olaydı."

Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve saldırganların henüz yakalanmadığı duyuruldu.