Mesut Özil'den taraftara çağrı! "Pozitif kalın"

Mesut Özil, Crystal Palace'a karşı alınan beraberlik sonrası Arsenal taraftarlarına mesaj göndererek pozitif kalmalarını istedi.

, Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 70 dakika boyunca sahada kaldı.

Özil, mücadele sonrası sosyal medya hesabından taraftarların inancını yitirmemesi gerektiğini belirten bir mesaj yayınladı:

"Skordan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Galibiyet için hep birlikte savaştık ama olmadı. İnancımızı yitirmemeye ve pozitif kalmaya devam edelim, Topçular."

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise maç sonu BT Sport'a yaptığı açıklamada, "İlk 35 dakika tam olarak istediğim gibi oynayan bir Arsenal vardı. İkinci yarı onların baskısıyla karşılaştık ve kapandık. Bu kabul edilemezdi. Konsantrasyonumuz bozulduğunu düşünmüyorum. 90 dakika boyunca onları kontrol etmemiz imkansızdı" ifadelerini kullandı.