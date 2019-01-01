Mesut Özil'den takıma çağrı! "Bir arada durmalıyız"

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Liverpool karşılaşması öncesi 'birlik' çağrısında bulundu.

Teknik Direktörü Unai Emery'nin, yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu söylerek kadro dışı bıraktığı Mesut Özil, 'la oynayacakları Carabao Cup mücadelesi öncesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımın ne olursa olsun birlik olması gerektiğini ifade etti.

Ozil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzde büyük bir maç var. Ne olursa olsun bir arada durmalıyız" sözlerine yer verdi.

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31 yaşındaki futbolcu 2013 yılında transfer olduğu Arsenal'de 233 resmi maça çıkarken 43 gol, 74 asistlik bir performans gösterdi.

