Mesut Özil'den Aubameyang'a: Arsenal'in yaz transferi planı

3 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen Arsenal'de revizyon kapıda. İşte yeni sezonun kadro planlaması...

'in bu sezon Avrupa Kupalarına katılma umudu devam etse de işinin hiç de kolay olmadığını söylemek yanlış olmaz. Şampiyonlar Ligi potasının 8 puan gerisinde bulunan Topçular, sezon içinde menajer Unai Emery ile yollarını ayırıp Mikel Arteta ile anlaşmıştı. Planlanmayan salgın arası girmeden önce Arsenal'de işler yoluna girmeye başlamıştı. Şimdiki hedef kalan haftaları en verimli şekilde bitirip sezon sonunda revizyonu tamamlamak...

Goal Arsenal Muhabiri Charles Watts, kulübün yol haritasını çıkardı...

Demirbaşlar

Pandeminin getireceği ekonomik sıkıntılar nedeniyle 'mutlaka takımda kalacak' denilecek az olsa da bir kaç isim kesinlikle Arsenal'in kemik kadrosunda yer alacak.

Daha fazla takım

Bunların başında kaleci Bernd Leno geliyor. Alman eldivenin olası bir gidişi Arsenal'i yeni bir kaleci arayışına sokar ki bunu hiç ama hiç istemiyorlar.

Beklentilerin çok da yüksek olmadığı Gabriel Martinelli de takımda kalacak isimlerden. Genç Brezilyalı ilk sezonunda 10 gole ulaştı ve heyecan verici bir yeteneği var. Arsenal onu potansiyelinin en üst noktasına ulaşana kadar satmayı düşünmüyor.

Bukayo Saka'nın sözleşmesinin bitimine sadece bir yıl kalmış olsa da Arsenal bu yaz genç yeteneklerle yollarını ayırmak istemiyor. Saka ile yeni sözleşme görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

Takımda kalması beklenen diğer oyuncular da Kieran Tierney, Granit Xhaka, Hector Bellerin ve Nicolas Pepe.

Belirsizler

Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı golleri göz önüne aldığınızda onu dokunulmaz olarak görebilirsiniz ama Gabonlu oyuncu 31 yaşında ve 2021 yazında sözleşmesi sona erecek. Arsenal'in ilgisini çekecek bir teklif gelmesi durumunda gönderilmemesi için hiçbir sebep yok.

Alexandre Lacazette'in de sözleşmesi 2022 yazında bitecek. İyi bir teklif gelmesi ve Arsenal'in Thomas Partey'i transfer etmeyi başarması sonucunda takımdan ayrılabilir.

Lucas Torreira, 2018'de 'dan geldikten sonra taraftarların sevdiği bir oyuncu oldu. Ancak Uruguaylı, takımda düzenli bir yer bulmakta zorlandı. Bazı kulüplerinden ilgi var ve bu yaz bir teklif gelmesi durumunda Arsenal bu teklifleri değerlendirebilir.

Matteo Guendouzi, 2018'de Lorient'ten transfer edildiğinde beklentilerin üstünde performans verdi. Yaşı ve potansiyeli düşünüldüğünde satılmak istenecek bir oyuncu değil ancak tavırları zaman zaman sorgulanıyor.

Ve tabii ki Mesut Özil. Hakkındaki tartışmalar sonlanmıyor. 2021 yazında sözleşmesi sona erecek. Londra'da mutlu ve 2021'e kadar takımda kalacağını söylüyor ama Arsenal Mesut'tan para kazanmak isteyebilir.

Gönderilebilir

Hem Sokratis hem de Shkodran Mustafi sözleşmelerinin son yılına giriyor. ve Arsenal'in nakit parasını görebiliyordu. 'de kiralık oynayan Konstantinos Mavropanos ile de birkaç kulübü ilgileniyor.

Kieran Tierney ve Bukayo Saka'nın formu da iyi bir teklif gelmesi durumunda Sead Kolasinac'ın biletini kesebilir.

Beşiktaş'ta kiralık oynayan Mohamed Elneny ve 'da kiralık olan Henrikh Mkhitaryan'ın da gitmesine izin verilecek. Ainsley Maitland-Niles'in de artık düzenli oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor.

Yeni nesil

Arsenal, Arteta'nın takımda tutmak istediği yetenekli gençlere sahip. Eddie Nketiah, Joe Willock ve Reiss Nelson önümüzdeki sezon takımda kalacak.

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Orta sahada mükemmel bir pasör olan Matt Smith, A takımla çok fazla antrenman yapıyor ve gelecek sezon daha fazla fırsat bulması bekleniyor.

Osei-Tutu, Bochum'da etkileyici bir performans sergiliyor. Döndüğünde A takıma alınacak.

Benzer şekilde Ben Sheaf da Doncaster Rovers ile mükemmel bir sezon geçirdi.