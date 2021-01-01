Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüpten beklenen açıklama geldi, yıldız futbolcunun 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

, forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Arsenal ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden 32 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı.

Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek.

Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Hoş geldin Mesut!"

Daha önceden sırasıyla , ve formaları giyen 32 yaşındaki oyuncu, Arsenal'de sezon başında 25 kişilik Premier Lig oyuncu listesine dahil edilmemişti.

Milli Takımı forması altında 2014'te Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut, kulüp kariyerinde ise bir , bir İspanya Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupa, bir Almanya Kupası, üç FA Cup ve bir Community Shield şampiyonluğu yaşadı.