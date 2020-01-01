Mesut Özil neden kadroya alınmadı? Mikel Arteta'dan açıklama...

Arsenal'in teknik patronu, Mesut Özil'i Manchester City kadrosuna almamasının sebebini açıkladı...

Yaklaşık 100 günlük aradan sonra kaldığı yerden devam eden Premier Lig'de , 'ye 3-0'lık skorla boyun eğerken, Londra ekibinin teknik patronu Mikel Arteta'nın kadro seçimi herkesi şaşırtmıştı.

Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, Sead Kolasinac ve Dani Ceballos gibi isimleri yedek kulübesinde bırakan Arteta, ilk 11'de genç oyuncuları tercih etmiş ve Mesut Özil'i de maç kadrosuna dahil etmemişti.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arteta, Mesut Özil'in kadroya alınmamış olmasının sebebiyle ilgili bir soruya, "Taktiksel bir karardı." şeklinde kısa bir yanıt verdi.

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Karşılaşmada birçok şanssızlık yaşadıklarını savunan Arteta, "İlk dakikadan itibaren her şey ters gitti. Başımıza gelebilecek tüm kazaları bu maçta yaşadık." şeklinde konuştu.

Arsenal, Manchester City karşısında aldığı yenilgiyle 2020 yılında ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı.