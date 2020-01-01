Mesut Özil için ilginç Juventus iddiası

İtalyan basınından Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil hakkında ses getiren bir iddia geldi.

'den ayrılması beklenen Mesut Özil'in, geçtiğimiz dönemlerde beş kez 'a önerildiği iddia edildi.

Calciomercato'da yer alan haberde Juventus yönetiminin Mesut'un transferine, oyuncunun yüksek yıllık ücreti nedeniyle sıcak bakmadığı kaydedildi.

Mesut Özil'in sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Başarılı oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Ayrıca Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, bu sezon Premier Lig'de forma giyecek olan oyuncularının listesinde Mesut Özil'e yer vermemişti.