Mesut Özil, Fenerbahçe'yi reddetti

Arsenal'ın 31 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil'in Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Premier Lig devlerinden 'da oynayan ve uzun süredir forma şansı bulmakta sıkıntı yaşayan Mesut Özil, yeniden ile gündeme geldi.

Bild'in haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekipten gelen teklifi geri çevirdi. Mesut Özil'in yüksek bir maaş talep ettiği; ancak Fenerbahçe'nin bunu ödeyemeyeceği iddiası öne sürüldü ve oyuncunun bu sebeple teklifi reddettiği belirtildi.

Premier Lig'e verilen aranın ardından hiçbir maçta görev alamayan Mesut Özil'in sezon başına yaklaşık 25 milyon euro kazandığı bilgisine yer verildi.

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Deneyimli oyuncunun Arsenal'daki sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.