Transfer

Mesut Özil Fenerbahçe yolunda

Goal
Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için temasta olduğu Mesut Özil ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladığı iddia edildi.
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Mesut Ozil Arsenal
Getty
Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için temasta olduğu Mesut Özil ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladığı iddia edildi.

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Mesut Özil'i sonunda Sarı-Lacivertli renklere bağladı.

Demirören Haber Ajansı; Kanarya'nın Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını aktardı.

DHA'nın iddiasına göre; MLS ekiplerinden DC United'ın da yüksek bir teklifte bulunduğu Özil, Fenerbahçeli olması ve yoğun ısrarlar nedeniyle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

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    Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki maaşını Arsenal'ın ödeyeceği Mesut Özil için 2,5 milyon euro imza parası ödeyecek. 32 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli ekipten yıllık 5 milyon euro kazanacak.

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