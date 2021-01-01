Mesut Özil Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için temasta olduğu Mesut Özil ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladığı iddia edildi.

, uzun süredir peşinde olduğu Mesut Özil'i sonunda Sarı-Lacivertli renklere bağladı.

Demirören Haber Ajansı; Kanarya'nın Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını aktardı.

DHA'nın iddiasına göre; ekiplerinden DC United'ın da yüksek bir teklifte bulunduğu Özil, Fenerbahçeli olması ve yoğun ısrarlar nedeniyle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

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Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki maaşını 'ın ödeyeceği Mesut Özil için 2,5 milyon euro imza parası ödeyecek. 32 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli ekipten yıllık 5 milyon euro kazanacak.