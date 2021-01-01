Mesut Özil Fenerbahçe yolunda
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Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Mesut Özil'i sonunda Sarı-Lacivertli renklere bağladı.
Demirören Haber Ajansı; Kanarya'nın Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını aktardı.
DHA'nın iddiasına göre; MLS ekiplerinden DC United'ın da yüksek bir teklifte bulunduğu Özil, Fenerbahçeli olması ve yoğun ısrarlar nedeniyle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki maaşını Arsenal'ın ödeyeceği Mesut Özil için 2,5 milyon euro imza parası ödeyecek. 32 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli ekipten yıllık 5 milyon euro kazanacak.