Mesut Özil: En sevdiğim semt Kadıköy

İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu, İstanbul'un en sevdiği semtinin Kadıköy olduğunu söyledi.

Mesut Özil, bir kez daha taraftarını heyecanlandıran paylaşımda bulundu.

İsmi sarı-lacivertli takımla anılan Türk asıllı Alman yıldız, twitter hesabından kendisine sorulan "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" cevabını vererek transfer söylentilerinin bir kez daha tavan yapmasına sebep oldu.

Mesut Özil, ismi Fenerbahçe ile anıldığı ilk gün, İstanbul ile ilgili paylaşım yapmıştı.

Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil de sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte Fenerbahçe logosu paylaşarak sarı-lacivertli taraftarlarının dikkatini çekmişti.