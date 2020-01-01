Mesut Özil en iyi 11'ini seçti

Twitter'da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mesut Özil, beraber oynadığı oyunculardan en iyi 11'ini de kurmayı ihmal etmedi.

İngiltere Premier Lig ekibi 'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevapladı.

Twitter hesabından #askMesut (Mesut'a sor) tagıyla sorulan soruları cevaplayan 31 yaşındaki oyuncu, oynamaya hazır olduğunu söyledi;

"Fit durumdayım ve elimden geleni yapmaya hazırım. Maalesef hafta sonu kadroya karar vermek benim işim değil, göreceğiz"

Daha fazla takım

Yeni baba olan Mesut, "Eskisi kadar uyuyamıyorum ama buna değer. Kızım doğduğu gün hayatımın en güzel günüydü" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, kızı kanser hastası olan Gary Howes'ın isteğini de kırmadı. Özil, Howes'ın, "Mesut, Oxford Çocuk Kanser Hastanesi'ndeki kızıma merhaba demeye gelebilir misin? En azından bir mesaj harika olurdu." mesajına şöyle cevap verdi:

"Yasmin için dua ediyorum Gary. Umarım en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur. Güçlü ol ve gülümsemeye devam et. Aileniz için en iyi dileklerimi sunuyorum. Özel mesaj için iletişim halinde olalım."

Bir takipçisinin "Mesut Özil'in en iyi 11'i nasıl?" sorusunu da cevaplayan Özil, şu futbolcuları seçti:

Kaleci: Iker Casillas

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Defans: Philipp Lahm, Sergio Ramos, Jerome Boateng, Marcelo

Orta saha: Xabi Alonso, Santi Cazorla, Kaka, Angel Di Maria,

Forvet: Karim Benzema