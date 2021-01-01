Mesut Özil, DC United ile görüşüyor!
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Mesut Özil, bugün Instagram hesabından yaptığı "İstanbul" paylaşımı ile Fenerbahçe taraftarını heycanlandırdı.
Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncunun ismi sarı-lacivertli kulüple anılıyordu.
Ancak Football London'da yer alan habere göre Türk asıllı Alman yıldız, MLS ekiplerinden DC United ile görüşüyor.
DC United'ın Mesut'a kendisine ait M10 markasını da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlaştırmasını sağlayacak ilgi çekici bir sözleşme önerdiği iddia edildi.
Arsenal'in 2020-21 sezonu için Premier Lig kadrosuna dahil edilmeyen futbolcu, en son 2020 Mart ayında forma giymişti.