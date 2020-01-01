"Mesut Özil çok para kazandı ve bundan sıkıldı"

Arsenal'ın eski forvetlerinden Charlie Nicholas, Mesut Özil'in gelecek teklifleri değerlendireceğine inanıyor.

2013-14 sezonundan bu yana İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da kariyerini sürdüren Mesut Özil'in İngiliz ekipteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Son zamanlarda süre almakta zorlanan ve yedek kulübesine mahkum olan Mesut'un bu durumdan sıkılacağını söyleyen Charlie Nicholas, 31 yaşındaki oyuncunun Arsenal'dan ayrılabileceğini söyledi.

Haberin devamı aşağıda

2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan Mesut'un maaşı da eleştirilerin büyümesindeki bir başka etken olarak göze çarpıyor.

Daha fazla takım

Sky Sports'a konuşan Nicholas "Mesut Özil'in aldığı maaş gerçekten saçmalık ama bu Mesut'un suçu değil, ona bu maaşı veren yönetimin suçu. Yönetim bu parayı ona vererek 'senin bu kadar değerli olduğunu düşünüyoruz' mesajını verdi. Ancak nereden bu kanıya vardıklarını anlamıyorum. CV'sinde ve Milli Takım ile başarılar bulunan yetenekli bir oyuncu ama Arsenal ondan istikrarlı bir performans almak için çok uğraştı. Mesut Özil çok para kazandı ve bundan sıkıldı. Doğru anlaşmayı bulduğunda önüne bakacak."

Mesut Özil, bu sezon 23 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.