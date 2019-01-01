Mesut Özil, Arsenal'e ağır gelmeye başladı

Takımın en çok kazanan oyuncularından Mesut Özil'e henüz resmi bir teklif gelmedi. Ancak Arsenal, oyuncunun maaşı konusunda zorlanıyor.

Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, haftalık 350 bin sterlin kazanıyor.

Daily Mail'in haberine göre 30 yaşındaki oyuncunun haftalık ücreti, Kuzey Londra ekibinin üzerinde finansal bir yük olmaya başladı. 3 sezondur üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyen Arsenal'de teknik direktör Unai Emery, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ancak kulübün transfer bütçesinin 45 milyon sterlin ile sınırlandığı ifade edildi.

'ten Kieran Tierney ve St. Etienne'den William Saliba'yı kadrosuna katmaya çalışan Arsenal'in Özil'e gelebilecek her türlü teklife açık olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun haftalık maliyetinin yüksek olması sebebiyle herhangi bir kulübün resmi bir teklifte bulunmadığı öne sürüldü. Mesut'un takımda kalması durumunda ise maaşında indirime gitmesi isteneceği belirtildi.