Mesut Özil: Arsenal'dan ayrılmayı düşünmüyorum

Arsenal’ın önemli isimlerinden Mesut Özil, İngiliz ekibinde kalmak istediğini açıkladı.

Premier Lig’de ilk 4 mücadelesi veren ’dan sezon sonunda ayrılacağı konuşulan Mesut Özil, kulübünden ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

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Sky Sports’a konuşan Mesut “Kesinlikle Arsenal’da kalmak istiyorum. Kulübümle iki yıl daha kontratım bulunuyor. Bu iki yılın ardından neler olur bilmiyorum ama şu an için ayrılmayı düşünmüyorum. Daha 30 yaşındayım önümde hala uzun yıllar var” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Arsenal formasıyla 31 resmi maça çıkan Mesut Özil, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.