Mesut Bakkal, Bursaspor'dan ayrıldığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Bursaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

, 'in son haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup etmesine rağmen, küme düşmekten kurtulamadı.

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Mücadelenin ardından görevinden ayrıldığını açıklayan Mesut Bakkal "Benim Bursaspor küme düşünce mazeret uyduracak hiçbir şeyim yok. Geldiğim son 7 haftalık periyot. Bizim de bunda payımız var, 2 galibiyetimiz, 3 beraberliğimiz var. İçerideki ve Akhisar maçları bizi sekteye uğrattı. O kayıpların en az birini bekliyorduk. Çok büyük umutlarla faydalı olmaya gittim. Son ana kadar böyle gideceği belliydi. Payım kadar camiadan özür dilerim, fazlasını yapmam gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Bursaspor'a büyük bir hevesle geldiğini sözlerine ekleyen 55 yaşındaki teknik adam "17 yıldır ligde çalışan teknik adam olarak 6-7 haftada Bursa maceram bitti, buna üzülüyorum ben. Çok fazla uzatmaya gerek yok, belki de nasip bu kadar. Bundan ötesi yok yani, yok. Özür dilerim. Kimse de burada maçı kolay aldığımızı düşünmesin. Hayat devam ediyor. Bursaspor büyük camiadır, ayağa kalkar. Sözleşme bitti, ayrılıyorum. Bazı şeyleri söylemek istemiyorum içimde kalsın. Beni deşiyorsun ama konuşmak istemiyorum. Burada konuşmam camiayı yaralar. Bu da bize yakışmaz. İnsanlar her şeyi çok net biliyor. Bu kadar hevesli geldiğim yerde 6-7 haftada kariyerim bitti. Belki de nasibimiz başka yerde." şeklinde konuştu.