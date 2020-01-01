Mesut Bakkal, BB Erzurumspor'un başına geçti

Hüseyin Çimşir'le yollarını ayıran BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren 'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal oldu.

Sezona Mehmet Özdilek'le başladıktan sonra 10. haftada takımı Hüseyin Çimşir'e emanet eden Erzurumspor, Çimşir'le yollarını hafta başında ayırmıştı. Süper Lig ekibi bu sezonki üçüncü teknik direktörü olarak Bakkal'ı duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Mesut Bakkal’la 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Mesut Bakkal son olarak 2018-19 sezonunda 'da görev yapmıştı.

56 yaşındaki teknik adam, yeni takımının başındaki ilk sınavını 27 Aralık Pazar günü ile deplasmanda oynayacakları maçta verecek.

Ligde 11 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve son 5 maçını kaybeden BB Erzurumspor, 9 puanla son sırada yer alıyor.