Mesut Bakkal, BB Erzurumspor'un başına geçti
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren BB Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal oldu.
Sezona Mehmet Özdilek'le başladıktan sonra 10. haftada takımı Hüseyin Çimşir'e emanet eden Erzurumspor, Çimşir'le yollarını hafta başında ayırmıştı. Süper Lig ekibi bu sezonki üçüncü teknik direktörü olarak Bakkal'ı duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Mesut Bakkal’la 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Mesut Bakkal son olarak 2018-19 sezonunda Bursaspor'da görev yapmıştı.
56 yaşındaki teknik adam, yeni takımının başındaki ilk sınavını 27 Aralık Pazar günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçta verecek.
Ligde 11 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve son 5 maçını kaybeden BB Erzurumspor, 9 puanla son sırada yer alıyor.