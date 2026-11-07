Mestalla'da şaşırtan sahne: Kritik bir durum hakemi Real maçını durdurmaya zorladı

Hakem Hernández Maiso, Real Madrid ile Valencia arasındaki maçı, Mestalla Stadı'nın tribünlerinde bir taraftarın rahatsızlanması üzerine geçici olarak durdurdu; böylece taraftara sahanın yan bölgesinde gerekli ilk yardımın yapılması sağlandı.

Hakem, saha delegesi eşliğinde oyunculara durumu anlatmaya giderken, sağlık ekipleri Kızılhaç üyeleri ve Valencia kulübünün tıbbi kadrosunun katılımıyla taraftara tıbbi müdahalede bulundu.

Taraftarların tepkisini çeken bir manzarada, rahatsızlanan taraftar hazır bulunanların alkışları eşliğinde tribünden çıkarıldı ve ardından maça yeniden başlandı.