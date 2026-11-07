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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mestalla'da şaşırtan sahne: Kritik bir durum hakemi Real maçını durdurmaya zorladı

Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
İspanya

Ne oldu?

Hakem Hernández Maiso, Real Madrid ile Valencia arasındaki maçı, Mestalla Stadı'nın tribünlerinde bir taraftarın rahatsızlanması üzerine geçici olarak durdurdu; böylece taraftara sahanın yan bölgesinde gerekli ilk yardımın yapılması sağlandı.

Hakem, saha delegesi eşliğinde oyunculara durumu anlatmaya giderken, sağlık ekipleri Kızılhaç üyeleri ve Valencia kulübünün tıbbi kadrosunun katılımıyla taraftara tıbbi müdahalede bulundu.

Taraftarların tepkisini çeken bir manzarada, rahatsızlanan taraftar hazır bulunanların alkışları eşliğinde tribünden çıkarıldı ve ardından maça yeniden başlandı.

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