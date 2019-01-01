Messi'ye rekor dayanmıyor

Arjantinli yıldız, Borussia Dortmund'a attığı golle bir kez daha tarih kitaplarına girdi

, Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. maçında 'a karşı 33. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.

Bu gol, Arjantinli yıldızın başarılarla dolu kariyerinde bir kez daha tarihe geçmesini sağladı.

34 - Şampiyonlar Ligi tarihinde 34 farklı takıma gol atmayı başaran ilk oyuncu Lionel Messi oldu. Efsane. pic.twitter.com/gQlFRDSbPo — OptaCan (@OptaCan) November 27, 2019

Opta verilerine göre Messi, Devler Ligi tarihinde 34 farklı takımın filelerini havalandırdı.

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Böylece Arjantinli yıldız, bu alanda liderliği tek başına ele geçirmiş oldu.

ve efsanesi Raul'ün Şampiyonlar Ligi'nde 33 farklı takıma karşı golü bulunuyor.

Messi, Kupa 1 kariyerinde toplam 114 golün altına imzasını attı.