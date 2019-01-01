Barcelona

Messi'ye rekor dayanmıyor

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Arjantinli yıldız, Borussia Dortmund'a attığı golle bir kez daha tarih kitaplarına girdi

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. maçında Borussia Dortmund'a karşı 33. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.

Bu gol, Arjantinli yıldızın başarılarla dolu kariyerinde bir kez daha tarihe geçmesini sağladı.

Opta verilerine göre Messi, Devler Ligi tarihinde 34 farklı takımın filelerini havalandırdı.

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Böylece Arjantinli yıldız, bu alanda liderliği tek başına ele geçirmiş oldu.

Cristiano Ronaldo ve Real Madrid efsanesi Raul'ün Şampiyonlar Ligi'nde 33 farklı takıma karşı golü bulunuyor.

Messi, Kupa 1 kariyerinde toplam 114 golün altına imzasını attı.

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