Messi'nin PSG'deki maaş detayları sızdırıldı

L'Equipe, yıldız oyuncunun 3 yılını tamamlaması halinde alacağı ücretin 110 milyon euroyu bulacağını iddia etti.

Barcelona'da geçirdiği 20 yılın ardından Paris'teki hayatını yavaş yavaş şekillendiren Lionel Messi'nin yeni kulübünden alacağı maaş detayları öğrenildi.

L'Equipe'te yer alan habere göre Messi, PSG'deki ilk yılında 30 milyon euro net maaş alacak. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli, sonraki 2 yılda Fransız ekibinde kalması halinde sadakat bonususunun da dahil edileceği yeni bir maaşa sahip olacak. Bu maaşın toplamda 110 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

Lionel Messi will earn €110m net should he stay for the full three years of his PSG contract - €30m/year including €1m in the club’s cryptocurrency, and an additional loyalty bonus of €10m in his second and third seasons. (L’Équipe) — Get French Football News (@GFFN) September 17, 2021

Buna göre Mayıs 2023'te 10 milyon euro ve ayrıca 3. isteğe bağlı yılına devam ederse Mayıs 2024'te 10 milyon euro daha alacak.

Sonuç olarak bu sezon 30, sonraki iki sezon için 40 milyon euro olacak şekilde, Arjantinli yıldıza PSG tarafından net olarak 110 milyon euro ödenecek.

Messi'nin bu maaşına yalnızca sadakat bonusunun dahil edildiği, hem takım hem de bireysel olarak belirlenen hedeflere ulaşılması halinde ödenecek bonusların yer almadığı ifade edildi.

PSG bununla birlikte, Messi'nin maaşının bir bölümünü kulübün resmi kripto para birimi olan "PSG Fan Token" ile ödeyecek.