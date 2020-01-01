Messi'den transfer iddialarına yalanlama

Arjantinli futbolcu, İtalyan devi Inter'e gideceği yönündeki haberlere tepki gösterdi.

İspanya ekibi 'nın Arjantinli yıldızı , takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları yalanladı.

Messi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, İtalyan ekibi 'e transfer olacağına ilişkin bir haberi paylaşarak, "yalan haber" yorumunu yaptı.

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Arjantinli futbolcu, ülkesinin Newell's Old Boys takımına gideceği yönündeki haberin de yalan olduğunu belirterek, "Çok şükür bunlara kimse inanmıyor." ifadesini kullandı.

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32 yaşındaki oyuncu, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'ya kefalet bedelini ödemesi için para verdiği haberlerinin de asılsız olduğunu belirtti.

Messi'nin kulüp yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.