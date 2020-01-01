Messi'den Şampiyonlar Ligi rekoru
Yorum()
(C)Getty Images
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Ferencvaros'u 5-1 yendiği karşılaşmada perdeyi açan golü atan Lionel Messi, Devler Ligi tarihine geçti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki 116. golünü kaydeden 33 yaşındaki Arjantinli yıldız, Devler Ligi tarihinde üst üste 16 sezon gol sevinci yaşayan ilk futbolcu oldu.
Messi ayrıca, Ryan Giggs'in 16 Şampiyonlar Ligi sezonunda gol atma rekoruna da ortak oldu.
✅ Şampiyonlar Ligi'nde 16 sezon arka arkaya gol atan tek futbolcu.— mackolik (@mackolik) October 20, 2020
✅ Şampiyonlar Ligi gruplarında 69 golle en çok gol atan futbolcu. pic.twitter.com/FTrXNk7tFY