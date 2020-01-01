Messi'den Şampiyonlar Ligi rekoru

Barcelona'nın süper yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon gol atmayı başaran tarihteki ilk futbolcu oldu.

'nın Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Ferencvaros'u 5-1 yendiği karşılaşmada perdeyi açan golü atan , Devler Ligi tarihine geçti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 116. golünü kaydeden 33 yaşındaki Arjantinli yıldız, Devler Ligi tarihinde üst üste 16 sezon gol sevinci yaşayan ilk futbolcu oldu.

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Messi ayrıca, Ryan Giggs'in 16 Şampiyonlar Ligi sezonunda gol atma rekoruna da ortak oldu.

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