Messi'den müthiş istatistik

Arjantinli futbol efsanesi, şaşırtmaya devam ediyor. 11 yıl boyunca aynı seviyeyi korumayı bildi.

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, Real Valladolid karşısında etkileyici bir istatistiğe imza attı.

Katalan ekibinin rakibini Camp Nou'da 1-0 yendiği maçta bir penaltı golü atan ve son dakikada bir penaltıyı değerlendiremeyen Messi, üst üste 11. sezonunda da tüm kulvarlarda 30 gol barajını görmeyi bildi.

Henüz şubat ayında olmamıza rağmen bu seviyeyi gören Arjantinli efsane, bu sezon Avrupa'da 30 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

2017-18 sezonunu 45 golle tamamlayan 31 yaşındaki yıldız, bu sezon La Liga'da 22 maçta 22 gol attı. Messi'nin tüm kulvarlardaki istatistiği ise 30 maçta 30 gol.

Leo Messi, 2011-12 sezonunu 73 golle tamamlayarak rekor kırmıştı.