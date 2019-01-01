Messi'den Mane'ye mesaj var: Büyük talihsizlik
2019 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan ve koleksiyonunu altıya çıkaran Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Sadio Mane hakkında demeç verdi.
Geçtiğimiz yıl Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında kilit bir rol oynayan Sadio Mane, bu yaz düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda da Senegal Milli Takımı forması altında 3 gole imza atıp büyük bir performans ortaya koydu.
2019-20 sezonunda da hız kesmeyen Mane, şimdiden tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 13 gol kaydetmeyi başardı. 27 yaşındaki golcünün Ballon d'Or yarışını dördüncü sırada tamamlaması üzerine yorumda bulunan Messi, Canal+'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sadio Mane'nin dördüncü olması büyük talihsizlik. Ancak bence bu sene ödül adayları arasında çok muhteşem oyuncular vardı. Bu yüzden belli bir ismi seçmek çok zor oldu. Ama ben oyumu Sadio Mane'ye verdim çünkü o sevdiğim bir futbolcu."
"Mane, Liverpool takımının tümü için olağanüstü olan harika bir yıl geçirdi. Bu sebeple onu seçtim. Tekrar ediyorum, bu yıl çok iyi oyuncular vardı ve seçim yapmak oldukça zordu."