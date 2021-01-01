Messi'den La Liga'da 500. maç

13 yaşında kapısından girdiği Barcelona'nın efsanesi haline gelen Lionel Messi, La Liga'da 500. maçına çıktı.

forması giyen Arjantinli futbolcu , 'da 500. maçına çıktı.

La Liga'nın 17. haftasında Barcelona'nın deplasmanda 'yı 1-0 yendiği karşılaşmada İspanyol ligindeki 500. maçına çıkan Messi, takımına 3 puanı kazandıran, Frenkie de Jong'un attığı golün asistini yaptı.

Messi, Barcelona formasıyla 505 maçla Xavi Hernandez'e ait olan La Liga'da en fazla karşılaşmada oynayan futbolcu rekoruna çok yaklaştı.

Daha fazla takım

La Liga'da en fazla maç oynayan futbolcu rekoru ise Athletic Bilbao, Barcelona ve 'da forma giyen eski kaleci Andoni Zubizarreta'ya (622 maç) ait.

Messi, 17 sezondur formasını giydiği Barcelona'nın lig maçlarında 451 gol ve 185 asist ile oynadı.

Barcelona, Arjantinli futbolcu ile 17 sezonda 10 kez lig şampiyonluğu kazandı.