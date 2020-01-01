Messi'den koronavirüs mesajı

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.

, Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile ilgili bir mesaj paylaştı ve sağlığın her şeyden önce geldiğini söyledi.

Spor organizasyonlarının neredeyse tamamını etkileyen ve birçok sporcuda görülmeye başlayan koronavirüs sebebiyle futbol kulüpleri de önlemler almaya başladı. Bunların arasında, salgının yoğun olarak görüldüğü İspanya'daki kulüpleri geliyor. La Liga kulüpleri, salgına karşı tedbir amaçlı tüm müsabakalarını erteledi.

Bu kararla kendilerini karantinaya alan oyunculardan Lionel Messi, ailesiyle geçirdiği bu sürede koronavirüs ile ilgili resmi Instagram hesabı üzerinden şu mesajı yayınladı:

Daha fazla takım

"Hepimiz karmaşık günlerden geçiyoruz.

Olanlar karşısında endişe içinde yaşıyoruz. Virüs ile olabilecek en kötü şekilde mücadele etmek zorunda kalanların olduğu yerlere gitmeyerek sürece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu insanlar hastanede veya sağlık merkezlerinde bu salgınla mücadele ediyor. Bu sebeple direkt olarak virüsten etkileniyorlar veya çevreleri bu virüse maruz kalıyor.

Hepsine çokça güç kuvvet diliyorum.

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Sağlık her zaman önce gelmeli. İstisnai bir süreçteyiz ve hem sağlık kuruluşlarının hem de kamu otoritelerinin talimatlarına uymalısınız. Ancak bu şekilde virüs ile etkili bir şekilde mücadele edebiliriz.

Zaman, sorumluluk sahibi olma ve evde kalma zamanı. Ayrıca sürekli yanında olamadığınız kişilerle bu zamanların tadını çıkarmak için mükemmel bir fırsat.

Hepinize sevgiler, umarım en kısa sürede durumu tersine çevirebiliriz."