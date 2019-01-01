Messi yine sakatlandı

Barcelona Kulübü, Villarreal maçının ikinci yarısında oyundan alınan Lionel Messi'nin sol bacak arka adalesinde çekme olduğunu açıkladı.

'nın Arjantinli futbolcusu 'nin yeni bir sakatlık geçirdiği bildirildi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Messi'nin sol bacak arka adalesinde çekme ve ağrıların olduğu belirtildi.

Katalan kulübü, Arjantinli futbolcunun iyileşme süresiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İspanyol basını ise Messi'nin 'nın 7. haftasında deplasmandaki maçında oynamayacağını, 2 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ile yapılacak karşılaşmada da oynamasının şüpheli olduğunu yazdı.

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Sezonun ilk antrenmanında sağ bacak arka alt adalesinden sakatlık geçiren Messi, 17 Eylül'deki ve 21 Eylül'deki Granada maçlarında yedekten oyuna girmişti.

Arjantinli futbolcu, La Liga'da bu sezon ilk kez 6. haftada oynanan maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Messi, 28. dakikada geçirdiği bir sakatlığın ardından ikinci devre sahaya çıkmamış yerine Ousmane Dembele oyuna girmişti.