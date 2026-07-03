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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Messi, Yeşil Burun Adaları karşısında tarihe geçiyor

Arjantin - Yeşil Burun Adaları
Arjantin
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
L. Messi
Arjantin
Cabo Verde
ABD

Olağanüstü bir yürüyüş...

Arjantinli Lionel Messi, Dünya Kupası finallerinde en fazla maça çıkan oyuncu rekorunu kırdı. 32'li turda Yeşil Burun Adaları karşısında 30. maçına çıkan Messi, turnuva tarihindeki kendisinden önceki tüm efsaneleri geride bıraktı.

“Pire” lakaplı Messi, maçta ilk 11’de yer alarak, daha önce diğer oyuncularla paylaştığı rekoru geride bırakarak, dünya çapındaki başarılarla dolu kariyerine yeni bir rekor daha ekledi.

Messi, Dünya Kupası'nda 26 maçla ikinci sırada yer alan Portekizli Cristiano Ronaldo'dan 4 maç farkla önde, şu ana kadar 18 maçta forma giyen Fransız Kylian Mbappé'den ise 12 maç farkla önde.

Arjantinli kaptanın başarısı sadece maç sayısıyla sınırlı değil; aynı zamanda 19 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu ve 8 asistle en çok asist yapan ikinci oyuncu unvanlarını da elinde bulunduruyor. Bu olağanüstü kariyeriyle adını Dünya Kupası tarihine altın harflerle yazdırdı.

Bu rekoru kırmak zor olsa da, Mbappé’nin genç yaşı ve uluslararası turnuvalardaki yükselen performansı göz önüne alındığında, gelecekte bu rekoru kovalayacak en güçlü aday olması bekleniyor.

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