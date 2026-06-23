"Messi'ye kayırma mı yaptı?"... Mısırlı hakem Amin Ömer ateş altında

Mısırlı hakem Amin Omar, 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin ile Avusturya arasında oynanan (2-0) maçta verdiği tartışmalı kararların ardından, övgülerin odağından geniş çaplı bir tartışmanın merkezine dönüştü. Bu kararlar, Avusturya teknik ekibini ve taraftarlarını, yıldız oyuncu Lionel Messi’ye karşı tarafsızlığını sorgulamaya itti.

Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, Mısırlı hakemin Messi’nin ilk golüne yol açan atakta Chaver Schalager’e yapılan bariz faulü görmezden geldiğini iddia ederek şöyle konuştu: “Dördüncü hakemden, penaltı kararında olduğu gibi bu pozisyonu da incelemesini istedim. Eğer izleseydi, hepimizin gördüğünü o da görürdü… Bu çok rahatsız edici.”

Eleştiriler, Omar'ın savunma oyuncusu Konrad Laimer'e yapılan bariz faulü görmezden gelmesiyle daha da şiddetlendi. Laimer, Lautaro Martínez'den kafasına bir darbe almıştı; ancak hakem, Bayern Münih oyuncusuna itiraz etmemesi için bağırdı ve bu sahne Avusturyalı taraftarların öfkesini uyandırdı.

Bu, Messi’nin turnuvada hakemlikle ilgili tartışma yarattığı ilk sefer değil; daha önce Cezayir Futbol Federasyonu, Arjantinli oyuncunun savunma oyuncusu İssa Mandi’nin bacağına yaptığı şiddetli faul nedeniyle kırmızı kart görmemesine itiraz etmişti. Messi, aynı maçta bir “hat-trick” kaydetmişti.

Bu olaylar, Güney Kore-Çek Cumhuriyeti maçını profesyonelce yönetmesiyle geniş çapta övgü toplayan Mısırlı hakemin performansına gölge düşürüyor; ancak Arjantin maçındaki tartışmalı kararları, onu şu anda Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) mercek altına alıyor.