Messi ve Suarez 2022'de MLS'de oynayabilir

2021 yazında Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Messi'nin MLS kulübü Inter Miami'ye gidebileceği konuşuluyor

’nın yıldızı üç gün önce İspanyol gazeteci Jordi Evole’yle yaptığı röportajda kariyerinin bir noktasında ’de yaşamak ve ’de oynamak istediğine değindi. as.com’un haberine göre bu ifade futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken Messi’nin gideceği kulübün Miami olduğuna dair söylentiler hız kazandı.

Katalonya Radyosu’nun haberine göre Arjantinli yıldız 2022 yılında Inter Miami kadrosunda olabilir. MLS kulübünün sahibi David Beckham’ın Messi’yle birlikte Luis Suarez’i de almak istediği alınan haberler arasında. İlk kez 2014 yılında bir araya gelen ikili, Suarez’in geçtiğimiz yaz ’e transfer olmasına kadar birlikte oynadı ve futbol tarihine kazınacak bir performans sergiledi.

Evole’yle yaptığı röportajda Messi’nin Barcelona’dan ayrılma yoluna girmesinde Luis Suarez’in takımdan ayrılmasının da etkili olduğundan ve ünlü yıldızın kulüp yönetimine ayrılık istediğini bildirdiğinden söz ediliyor. Bu istek başkan Bartomeu tarafından şimdilik reddedilmiş olsa da Messi’nin kontratı 2021 yazında sona erecek ve bonservisi elinde olacak.

Daha fazla takım

Arjantinli yıldızın henüz herhangi bir kulüple teması olmadığı belirtilirken MLS ihtimalinin güç kazandığı ve Inter Miami’nin Messi ve Suarez’i yeniden bir araya getirebileceği alınan haberler arasında.