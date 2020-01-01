La Liga

Messi ve Suarez MLS'te buluşuyor

Goal
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Lionel Messi Luis Suarez Barcelona
Takımdaki geleceği soru işareti olan Messi, Suarez'le Barcelona'da olan takım arkadaşlığını ABD'ye taşımayı planlıyor.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Luis Suarez ve Lionel Messi'nin yeniden buluştukları nokta olmaya hazırlanıyor.

Catalunya Radio'da yer alan habere göre Barcelona'da uzun süre birlikte forma giyen ikili, 2022 yılında MLS'te aynı takımda oynamayı planlıyor. Sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılması beklenen Messi'nin Inter Miami'ye imzayı atması ve bir sezon sonra da Uruguaylı golcünün ona katılması bekleniyor.

2020 yılında David Beckham tarafından kurulan Inter Miami'nin kadrosunda Gonzalo Higuain ve Blaise Matuidi gibi önemli isimler bulunuyor.

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