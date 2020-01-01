Messi ve Suarez MLS'te buluşuyor

Takımdaki geleceği soru işareti olan Messi, Suarez'le Barcelona'da olan takım arkadaşlığını ABD'ye taşımayı planlıyor.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu ekibi Miami, Luis Suarez ve 'nin yeniden buluştukları nokta olmaya hazırlanıyor.

Catalunya Radio'da yer alan habere göre 'da uzun süre birlikte forma giyen ikili, 2022 yılında MLS'te aynı takımda oynamayı planlıyor. Sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılması beklenen Messi'nin Inter Miami'ye imzayı atması ve bir sezon sonra da Uruguaylı golcünün ona katılması bekleniyor.

2020 yılında David Beckham tarafından kurulan Inter Miami'nin kadrosunda Gonzalo Higuain ve Blaise Matuidi gibi önemli isimler bulunuyor.