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Messi ve Scaloni’nin uğurlu tılsımı, Arjantin’e İsviçre karşısında umut veriyor

Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
L. Scaloni
L. Messi
Arjantin
İsviçre

Arjantin milli takımı, önümüzdeki Pazar günü şafak vakti 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Son şampiyon, Mısır'ı 3-2'lik heyecan verici bir galibiyetle çeyrek finale yükselirken, İsviçre ise Kolombiya'yı penaltı atışlarında mağlup ederek bu aşamaya geldi.

"AS" gazetesi, kaptan Lionel Messi ve teknik direktör Lionel Scaloni'nin neredeyse yenilmez bir ikili oluşturduğunu belirtti; ikilinin "Tango" ile yolları kesiştiğinden bu yana, Dünya Kupası ve Copa América turnuvalarında sadece bir eleme maçı kaybettiler.

Bu yenilgi, 2 Temmuz 2019'da Arjantin'in Copa América yarı finalinde Brezilya'ya 0-2 mağlup olduğu maça dayanıyor. 

O günden bu yana Arjantin milli takımı, Dünya Kupası ve Copa América’nın eleme turlarında arka arkaya 12 galibiyet elde etti.

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
İsviçre crest
İsviçre
SUI

Arjantin milli takımının eleme maçlarındaki gücü, bir başka dikkat çekici istatistiğe dayanıyor: 26 Haziran 2016'dan bu yana penaltı atışlarıyla sonuçlanan hiçbir maçı kaybetmedi; o tarihte, teknik direktör Tata Martino yönetimindeki Arjantin, Copa América finalinde Şili'ye yenilmişti.

O maç golsüz berabere bitmiş, ardından Messi ve Lucas Biglia’nın penaltı atışlarını kaçırmasının ardından Şili, penaltı atışlarında 4-2 galip gelmişti.

Scaloni yönetimindeki Arjantin’in eleme turlarında elde ettiği 12 galibiyetten 4’ü penaltı atışlarıyla geldi; bunların en önemlisi, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa’ya karşı kazanılan zaferdi.

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