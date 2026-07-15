Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
COMBO-FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Messi ve Kane başı çekiyor... Arjantin-İngiltere maçı için resmi kadro

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
H. Kane
L. Messi
İngiltere
Arjantin
ABD

İspanya, finalin galibini bekliyor

İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel ve Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, bu akşam Çarşamba günü Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak maç için iki takımın kadrolarını açıkladı.

Bu geceki maçın galibi, dün Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya milli takımıyla önümüzdeki Pazar günü finalde karşılaşacak.

İngiltere'nin kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Jordan Pickford

Defans: John Stones, Mark Joy, Reece James ve Jed Spence

Dünya Kupası
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Arjantin crest
Arjantin
ARG

Orta saha: Declan Rice, Elliott Anderson, Bellingham ve Morgan Rogers

Forvet: Harry Kane ve Gordon

Arjantin'in kadrosu ise şu şekildeydi:

Kaleci: Emiliano Martínez

Defans: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero ve Nahuel Molina

Orta saha: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister ve Enzo Fernández

Forvet: Julian Álvarez, Messi ve Giuliano Simeone

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin