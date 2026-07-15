Messi ve Kane başı çekiyor... Arjantin-İngiltere maçı için resmi kadro

İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel ve Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, bu akşam Çarşamba günü Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak maç için iki takımın kadrolarını açıkladı.

Bu geceki maçın galibi, dün Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya milli takımıyla önümüzdeki Pazar günü finalde karşılaşacak.

İngiltere'nin kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Jordan Pickford

Defans: John Stones, Mark Joy, Reece James ve Jed Spence

Orta saha: Declan Rice, Elliott Anderson, Bellingham ve Morgan Rogers

Forvet: Harry Kane ve Gordon

Arjantin'in kadrosu ise şu şekildeydi:

Kaleci: Emiliano Martínez

Defans: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero ve Nahuel Molina

Orta saha: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister ve Enzo Fernández

Forvet: Julian Álvarez, Messi ve Giuliano Simeone