Messi ve Fati, Barcelona'ya galibiyeti getirdi: 2-1

Sahasında Levante'yi ağırlayan Barcelona, Messi'nin iki asist yaptığı maçta Ansu Fati'nin iki golüyle üç puanı hanesine yazdırdı.

'da zirve takibini sürdürmek isteyen , 22. haftanın kapanış maçında 'yi ağırladı.

Rakibi karşısında Messi ile pozisyonlara giren fakat 14 ve 28. dakikalardaki fırsatları kullanamayan Barcelona, 30. dakikada öne geçti.

Orta yuvarlakta topla buluşan Messi'nin savunma arkasına yolladığı harika ara pasına hareketlenen genç yıldız Ansu Fati, topu rakibinden kurtardıktan sonra düzgün bir vuruşla gol perdesini açan isim oldu.

Daha fazla takım

Barcelona golün ardından hız kesmedi ve yalnızca bir dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Arjantinli süper yıldız rakip ceza sahasına sokulup sol taraftaki Fati'yi gördü. Önünü boşaltan Faty dar açıdan sert bir vuruş yaparken top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

Ev sahibi ekip 36. dakikada Nelson Semedo ile üçüncü gol fırsatını yakalarken Portekizli sağ bekin şutu direkten dönünce ilk yarı bu skorla sona erdi.

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İki takımın da fırsatlar yakaladığı ikinci yarıda topun üstünlüğü Barcelona'da olsa da golü bulan taraf konuk ekip Levante oldu. 90+2'de kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından çok sert vuran Ruben Rochina, kalecinin de hatasıyla topu filelere gönderdi.

Kalan kısa sürede başka gol olmazken ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 46'ya çıkaran Barcelona, lider 'in üç puan gerisinden takibini sürdürürken Levante haftayı 26 puanla 13. sırada tamamladı.