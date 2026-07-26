Modern futbol, oyuncuların profesyonel kariyerlerini daha ileri yaşlara taşıması şeklinde beliren net bir olguya sahne oluyor. Antrenman, spor hekimliği, beslenme ve toparlanma yöntemlerindeki gelişme sayesinde yıldızlar arasında 35 yaşını geçmek artık yaygın bir durum haline geldi.

Getafe'nin tıbbi hizmetler direktörü Christopher Ayoola, bu gelişmenin nedenlerini açıklıyor. İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı açıklamalarında, oyuncuların sağlıklarına ve beslenmelerine daha fazla önem verir hale geldiğini belirterek şunları ekledi: "Beslenme konusu oyuncular için bir anahtar oldu. Bugün fazla kiloyla oynayan bir oyuncu görmek zor."

Ayoola sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskiden Maradona kasları çok belirgin bir insan değildi ve dünyanın en iyi oyuncusuydu; oysa bugünün oyuncusu bir sporcudur."

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Ayoola, kulüplerdeki tıbbi cihazlarda yaşanan muazzam gelişmeye de dikkat çekerek şöyle konuştu: "1998'de Getafe'ye geldiğimde yalnızca bir masözüm vardı ve birlikte seyahat ederdik. Bugün tıbbi ekipte 15 kişimiz var."

Bu, magnezyum ve kreatin gibi takviyelerin kullanımını, herhangi bir eksikliği tespit etmek için periyodik tahliller yapılmasını, kas yorgunluğunu izlemek için termal görüntüleme tekniklerini ve oksidasyon göstergelerinin ölçülmesini, ayrıca fizik tedavi ve toparlanmayı kapsıyor. Bunlar arasında dalga tedavisi, manyetik rezonans, basınç odaları, su terapisi, sauna ve jakuzi yer alıyor.

Ayoola, bu yöntemlerin oksidasyonu azaltmaya, oksijenlenmeyi iyileştirmeye ve toparlanmayı hızlandırmaya yardımcı olduğunu, bunun da oyuncuların sportif ömrünü uzatmaya olanak tanıdığını ve birinci ve ikinci lig kulüplerinin soyunma odalarını adeta bir "laboratuvara" dönüştürdüğünü vurguluyor.

Rekor

Bu gelişmeler, 35 yaş sınırını aşan yıldızlar listesinde açıkça görülüyor. Cristiano Ronaldo (41 yaşında), Luka Modric (40), Lionel Messi (39), Iago Aspas (38), Robert Lewandowski (37) ve Kevin De Bruyne (35) bunlardan bazıları.

2026 Dünya Kupası da 40 yaşında veya daha büyük 8 oyuncunun katılımıyla bir rekora sahne oldu. Bunların başında İskoç Craig Gordon (43 yaşında) geliyor; ayrıca Ronaldo, Luka Modric, Meksikalı Guillermo Ochoa, Alman Manuel Neuer, Bosnalı Edin Dzeko, Yeşil Burun Adalı kaleci Vozinha ve Uruguaylı meslektaşı Fernando Muslera bu listede yer alıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, 1930 ile 1978 baskıları arasında Dünya Kupası'nda 40 yaşında veya daha büyük hiçbir oyuncu yer almadı.

Buna rağmen İngiliz Horace Harry Lowe istisnai bir durum olmaya devam ediyor. 1935 yılında, 48 yaşındayken Real Sociedad ile İspanya Ligi'nde bir maça çıktı; takımın yalnızca 11 oyuncuyla seyahat etmesi ve bunlardan birinin yolculuk sırasında hastalanması nedeniyle oynamak zorunda kalmıştı.

İspanya Ligi'nde oynamaya devam eden en yaşlı oyuncu ise son maçlarını 41 yaşında oynayan Joaquin Sanchez oldu.

La Liga'da bir olgu

İleri yaşlara kadar devam etme olgusu İspanyol futbolunda hâlâ varlığını sürdürüyor. Santi Cazorla (41 yaşında) ve Adrian (39 yaşında) yakın zamanda futbolu bıraktı; buna karşılık 41 yaşına yaklaşan Raul Albiol İtalyan ekibi Pisa ile, Pecho Quijar (42 yaşında) Mallorca ile, Christian Stuani (39 yaşında) Girona ile devam ederken, kaleci Dituro da Elche ile oynamayı sürdürüyor.

Jose Luis Morales de şu anda herhangi bir kulüple bağlantısı olmamasına rağmen futbolu bırakmayı reddediyor. Aspas (38 yaşında) Celta ile sözleşmesini yeniledi; Juan Carlos (38 yaşında) ise 2026-2027 sezonunda Girona ile oynamaya devam edecek.