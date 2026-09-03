Yeni bir tecrübeli oyuncu, birçok büyük yıldızın aynı kararı almasından günler sonra milli takımıyla uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Son birkaç günde başta Arjantinli Lionel Messi, Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ve Alman Antonio Rüdiger olmak üzere birden fazla büyük yıldız milli takım kariyerlerini noktaladıklarını duyurdu.

Bugün perşembe günü ise Bosnalı Edin Dzeko, 2 Ekim'de İsveç'e karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçının Bosna-Hersek Milli Takımı'ndaki son maçı olacağını açıkladı.

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Böylece 40 yaşındaki forvet, 2007 yılında katıldığı milli takımıyla neredeyse yirmi yıla uzanan kariyerini sona erdirmiş oluyor.

Milli takımın kaptanı ve takımın tarihindeki merkezi bir figür olan Dzeko, 151 uluslararası maçta 73 gole sahip olup bu da onu ülkesinin milli takımının tarihi gol kralı yapıyor.

Ayrıca bu yaz Dünya Kupası'na da katıldı ve takımı son 32 turunda Amerika Birleşik Devletleri'ne elenene kadar yönetti.

Elemelerde altı gol atarak Bosna-Hersek'in tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmasında belirleyici bir rol oynadı.

Son uluslararası maçı kendi sahasında İsveç'e karşı olacak, ardından takım arkadaşları üç gün sonra Polonya karşısında yollarına devam edecek.

Dzeko, sosyal medyada yayımladığı uzun bir mesajda, bu anı her zaman hayal ettiğini ancak bunu yaşamanın ne kadar zor olacağını fark etmediğini belirtti.

Şöyle yazdı: "Bazen kendimi bu anın ne zaman geleceğini sorarken buluyordum... ama bu kelimeleri yazarken hissedeceğim duygunun büyüklüğünü asla hayal etmemiştim".

Şöyle devam etti: "2 Ekim'de, İsveç karşısında, milli takımımızla bir sonraki ve son maçımı oynayacağım. Sportif kariyerimde bu formayı her giydiğimde hissettiğim gurur ve övünç duygusuyla kıyaslanabilecek hiçbir şey yok. Kesinlikle hiçbir şey".

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Dzeko şöyle sürdürdü: "Bu benim çocukluk hayalimdi, ülkemi sahada temsil etme onuruna eriştiğim 151 kez içindeki her fırsatta yanımda taşıdığım bir hayal. Tıpkı ilk seferindeki gibi, bu görevi yerine getirmekten her zaman gurur duydum".

Şunları ekledi: "Türkiye karşısındaki o maçtan bu yana 20 yıl geçti. Birçok şey değişti, ben de değiştim, ama bu formaya olan sevgim asla değişmedi. Şimdi kenara çekilmenin zamanının geldiğini hissediyorum. Milli takımla kırk yaşına kadar devam ettiysem, bunun nedeni gerçekten elimdeki her şeyi vermemdir. Her seferinde... her şeyi verdim. Ülkem için oynamak, futbolun bana sunduğu en değerli duygusal fırsattı".

Bosnalı yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Tarihimizde ilk kez 2014 yılında Dünya Kupası'na katılmamız, bir futbolcu olarak hayatımın en mutlu anlarından biri olmaya devam ediyor. Galler'e karşı attığım golün gecesinde, ardından mart ayında İtalya karşısında içimi kaplayan duygular, kalbimde sonsuza dek yaşayacak. Halkımın şehirlerimizin sokaklarında kutlama yaptığını görmek, oyunun bana sunduğu bir başka müthiş hediyeydi".

Ardından şunları söyledi: "Bu harika yolculuk boyunca yanımda duran ve bana destek olan herkese teşekkür etmek için zaman olacak. Şimdilik ise sadece İsveç karşısındaki o gecede hazır bulunmanızı diliyorum ki birlikte son bir duygusal anı paylaşabilelim... çünkü bu anların her biri unutulmaz, ve birlikte yaşadığımız ve yazdığımız bir şeydi".

Dzeko sözlerini şöyle noktaladı: "Ve ülkemi temsil ettiğim son gecemi böyle yaşamak istiyorum: hepiniz yanımdayken ve çocukluğumdan beri sevdiğim formayı - hayatımın geri kalanında da sevmeye devam edeceğim formayı - giyerek".







