Brezilya efsanesi Ronaldo, İspanya'nın Arjantin'i tek golle mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazandığı 2026 Dünya Kupası finali hakkındaki görüşlerini açıkladı.

"Olağanüstü" lakaplı eski Brezilyalı forvet, İspanya'nın Arjantin karşısındaki galibiyetinin "ezici bir yenilgi" olduğunu söyledi ve Luis de la Fuente'nin takımının 2026 Dünya Kupası finali boyunca sadece tek golle kazanmasına rağmen sahaya tümüyle hâkim olduğunun altını çizdi.

Ronaldo, Mundo Deportivo gazetesinde yayımlanan açıklamalarında şöyle konuştu: "Beklediğim goller gelmedi, ama maçın tamamı boyunca mutlak bir hâkimiyet vardı."

Real Madrid ve Barcelona'nın eski oyuncusuna göre, teknik fark o kadar barizdi ki Lionel Messi'nin varlığı bile İspanya'nın üstünlüğünü engelleyemedi.

2002 Dünya Kupası şampiyonu, İspanya'nın galibiyetinin takım oyununun bireysel parlaklığa olan üstünlüğünü yansıttığı görüşünde.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir oyuncu tek başına hiçbir şeyi çözemez. Gerçek güç takımda, birlikte oynamakta yatar." Ronaldo, Arjantin takımının finale ulaşmak için sergilediği dirayeti de takdir etti.

Eski forvet, İspanya'nın oyun tarzını da överek şunları söyledi: "Hâlâ modası geçmiş bir oyun anlayışına saplanıp kalan Brezilya'nın aksine, İspanya'nın kendine özgü bir oyun biçimi var ve bu yüzden onların futbolu güzel."

Ronaldo sözlerini şöyle noktaladı: "Topa sahip olmayı sürdürmek en iyi stratejidir ve bunu etkileyici bir şekilde yaptılar." Böylece İspanyol takımının "topu sürekli ayaklarının arasında tutarak" takım oyununda dünya çapında bir referans hâline geldiğinin altını çizdi.