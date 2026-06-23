Messi tartışmasının ardından… Mardçiniak, Mısır-İran maçının hakemi oldu

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2023 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda oynanacak Mısır-İran ve Irak-Senegal maçlarının hakemlerini açıkladı.

Önümüzdeki Cumartesi sabahı oynanacak Mısır-İran maçını, daha önce birçok önemli maçı yönetmiş olan Polonyalı uluslararası hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak’a, birinci yardımcı hakem olarak vatandaşı Tomasz Liskevicz, ikinci yardımcı hakem olarak da Adam Kobsek eşlik edecek. Dördüncü hakem olarak Japon Yusuke Araki, yedek hakem olarak da vatandaşı Jun Mihara atandı.

Marcziniak, ilk turda Arjantin-Cezayir maçını yönetmişti. Arap milli takımı, Messi’nin İssa Mandi’ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart görmemesini göz ardı ettiği gerekçesiyle hakem ekibi hakkında FIFA’ya şikayette bulunmuştu. Bu olay, maçın ardından büyük tartışmalara yol açmıştı.

Mısır, 4 puanla 7. grubun lideri konumunda; onu 2'şer puanla İran ve Belçika takip ediyor; son sırada ise 1 puanla Yeni Zelanda yer alıyor.

Irak ile Senegal arasındaki maç ise önümüzdeki Cuma günü oynanacak. Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek; yardımcı hakemler olarak da vatandaşları Gary Beswick ve Adam Nan görev alacak. Dördüncü hakem ise Suudi Arabistanlı Khalid Al-Taris olacak; yedek hakem ise yine Suudi Arabistanlı Muhammed Al-Abkari olacak.

Irak milli takımı, gol farkıyla üçüncü sıradaki Senegal’in hemen arkasında, puansız olarak 9. grubun dördüncü sırasında yer alıyor.



