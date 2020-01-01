Lionel Messi, Barcelona'daki "çocukça" hatalara öfkeli

Atletico Madrid yenilgisinin ardından basit hatalardan şikayet eden Lionel Messi, daha iyi olmak için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde ile karşılaşan , 2-1 önde götürdüğü maçı son on dakikada yediği gollerle 3-2 kaybetti.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan mücadeleyi özetlerken "Bu bir utanç. Uzun süre sonra harika hissettik ve çok iyi oynadık. Oyunu sürekli kontrol ettik ve hücumlar geliştirdik. Sonrasında hatalar yaptık" ifadelerini kullanırken şunları dile getirdi:

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"Atletico'nun işi neredeyse bitmişti. Sonrasında yapmamamız gereken hatalar yaptık ve on dakikadan kısa bir sürede geri döndüler. Bu gerçekten çok üzücü çünkü finalde olmayı ve kazanmayı istiyorduk. Hem yıl sonundaki maçında hem de bu karşılaşmada iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Bazı şeyleri istediğimiz gibi yapamadığımızın farkındayız ve bu çocukça hataları tekrarlamak istemiyoruz."

"Çalışmaya devam edip kendimizi geliştirmek için uğraşacağız. Sıradaki karşılaşmaya hazırlanmak için daha fazla vaktimiz var. İstediklerimizi yapamadığımızın farkındayız ve çok daha iyi olmalı, oyunumuzu geri almalıyız. Taraftalar takımlarının istedikleri gibi oynamadığının farkında, böyle bir durumda eleştiriler normal. Ancak şu anda birlikteliğe hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Çünkü bir kupanın ellerimizden kayıp gitmesine izin verdik ve şimdi önümüze bakmalıyız."

'da oynadığı son dört maçın üçünde sahadan beraberlikle ayrılan Barcelona, ikinci yarının ilk maçında Granada'yı ağırlayacak. Katalan ekibi ligin ilk yarısında ezeli rakibi 'le birlikte 40 puan toplarken averaj farkıyla liderlik koltuğunda bulunuyor.