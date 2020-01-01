Lionel Messi, Barcelona'daki "çocukça" hatalara öfkeli
İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid ile karşılaşan Barcelona, 2-1 önde götürdüğü maçı son on dakikada yediği gollerle 3-2 kaybetti.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Lionel Messi mücadeleyi özetlerken "Bu bir utanç. Uzun süre sonra harika hissettik ve çok iyi oynadık. Oyunu sürekli kontrol ettik ve hücumlar geliştirdik. Sonrasında hatalar yaptık" ifadelerini kullanırken şunları dile getirdi:
"Atletico'nun işi neredeyse bitmişti. Sonrasında yapmamamız gereken hatalar yaptık ve on dakikadan kısa bir sürede geri döndüler. Bu gerçekten çok üzücü çünkü finalde olmayı ve kazanmayı istiyorduk. Hem yıl sonundaki Espanyol maçında hem de bu karşılaşmada iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Bazı şeyleri istediğimiz gibi yapamadığımızın farkındayız ve bu çocukça hataları tekrarlamak istemiyoruz."
"Çalışmaya devam edip kendimizi geliştirmek için uğraşacağız. Sıradaki karşılaşmaya hazırlanmak için daha fazla vaktimiz var. İstediklerimizi yapamadığımızın farkındayız ve çok daha iyi olmalı, oyunumuzu geri almalıyız. Taraftalar takımlarının istedikleri gibi oynamadığının farkında, böyle bir durumda eleştiriler normal. Ancak şu anda birlikteliğe hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Çünkü bir kupanın ellerimizden kayıp gitmesine izin verdik ve şimdi önümüze bakmalıyız."
La Liga'da oynadığı son dört maçın üçünde sahadan beraberlikle ayrılan Barcelona, ikinci yarının ilk maçında Granada'yı ağırlayacak. Katalan ekibi ligin ilk yarısında ezeli rakibi Real Madrid'le birlikte 40 puan toplarken averaj farkıyla liderlik koltuğunda bulunuyor.